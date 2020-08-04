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Ключевой игрок «Динамо» может переехать в Ливерпуль

Абелардо
04.08.20 14:57
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Ключевой игрок «Динамо» может переехать в Ливерпуль

Главное: Защитник «Динамо» Виталий Миколенко может покинуть команду. Им активно интересуется английский «Эвертон».

Детали: Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшем будущем может сменить прописку. В его услугах заинтересованы клубы из Италии и Англии.

В последнее время ходило немало слухов о том, что в услугах Миколенко заинтересованы гранды итальянского футбола «Милан» и «Наполи». Сейчас же появилась информация, что левый защитник «Динамо» может переехать на Туманный Альбион, где им активно интересуется ливерпульский «Эвертон».

И если неаполитанцы не готовы заплатить за украинского футболиста 12-15 млн евро, то «Эвертону», который рассматривает кандидатуру Миколенко в качестве замены Люки Диня, (он может перейти в «Манчестер Сити» или «Челси»), эта сумма вполне по плечу.

Отметим, что если Миколенко таки сменит обстановку, то киевлянам нужно будет активно искать ему замену, ведь хорват Йосип Пиварич, который также играет на этой позиции, покинул «Динамо» после завершения контракта.

В тему: Левый защитник луганской «Зари» Богдан Михайличенко перешел в бельгийский «Андерлехт». По неофициальным данным сумма сделки составила от 500 тысяч евро до полутора миллионов.

Тэги: футбол, спорт, Динамо, ФК Динамо Киев, Виталий Миколенко

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