Главные новости за 3 августа 2020 года

- К концу недели в Украине снова будет очень жарко. Синоптики рассказали о погоде на 3-7 августа.

- В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения назвали области Украины, которые лидируют по количеству летальных случаев от коронавируса. В лидерах — Кировоградская область.

- 3 августа, в Украине вступили в силу правила так называемого зонального карантина. Пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.

- Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который грозился взорвать отделение «Универсал Банка» в бизнес-центре в самом сердце Киева. Несмотря на угрозу взрыва, зайти внутрь центра мог любой желающий. Также выяснилось, что Задержанному в понедельник Сухробу Каримову, который захватил помещение банка в Киеве и угрожал «взрывчаткой», в 10 лет был поставлен диагноз олигофрения.

- Эстония снова закрыла свои границы для украинцев из-за ситуации с коронавирусом. Авиасообщение было отменено.