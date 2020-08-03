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Главные новости за 3 августа 2020 года

Александр Панько
03.08.20 19:48
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Главные новости за 3 августа 2020 года

- К концу недели в Украине снова будет очень жарко. Синоптики рассказали о погоде на 3-7 августа.

- В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения назвали области Украины, которые лидируют по количеству летальных случаев от коронавируса. В лидерах — Кировоградская область.

- 3 августа, в Украине вступили в силу правила так называемого зонального карантина. Пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.

- Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который грозился взорвать отделение «Универсал Банка» в бизнес-центре в самом сердце Киева. Несмотря на угрозу взрыва, зайти внутрь центра мог любой желающий. Также выяснилось, что  Задержанному в понедельник Сухробу Каримову, который захватил помещение банка в Киеве и угрожал «взрывчаткой», в 10 лет был поставлен диагноз олигофрения.

- Эстония снова закрыла свои границы для украинцев из-за ситуации с коронавирусом. Авиасообщение было отменено.

- В ближайшие 100 лет на Земле произойдет новый мировой потоп. Под воду могут уйти до половины прибрежных территорий. Больше всех пострадает Великобритания.
 
 
Тэги: Киев, погода, политика, криминал, новости Украины, зоны карантина, Всемирный потоп, Сухроб Каримов, БЦ Леонардо

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