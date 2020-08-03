Камерунские террористы устроили массовое убийство мирных жителей

Главное: Страшная бойня произошла в Камеруне. Ее жертвами стали одиннадцать мирных жителей.

Детали: Возле камерунского поселка Нгуетчеве произошла трагедия. Тут террористы из группировки «Боко Харам» напали на дома местных жителей.

По данным властей, бойня произошла на окраине поселения. Бандиты врывались в дома жителей, били и стреляли в них.

Всего погибли одиннадцать человек, среди них есть женщины.

Около дюжины людей получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Справка: «Боко Харам» – радикальная исламистская группировка, действующая в Нигерии и соседних африканских странах, которые требует введения глобального шариата.

В тему: 25 ноября 2019 года мы писали, что в Африке разъяренные жители сожгли мэрию своего города.

13 ноября 2019 года сообщалось, что в Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли.