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Луческу возомнил себя спасителем «Динамо» и ответил киевским болельщикам

Автор: «Фраза»
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Луческу возомнил себя спасителем «Динамо» и ответил киевским болельщикам

Главное: Мирча Луческу намекнул, что будет спасать киевское «Динамо». Румын обратился к болельщикам киевского клуба.

Детали: Новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу пообщался с турецкими СМИ. Отметим, что с украинскими журналистами румын планирует встретиться в ближайший четверг, 30 марта.

Тренер столичной команды, в частности, сказал туркам, что «в истории «Динамо» еще не было такого плохого периода, они провалили сезон».

При этом он заявил: «Я исправлю эту негативную картину. В клубе много проблем, я буду идти рука об руку с футболистами и пытаться решить эти проблемы. Хочу, чтобы болельщики Динамо были мной довольны».

Румын добавил: «Болельщики смотрят на результат. Если я добьюсь хороших результатов, какие у меня могут быть проблемы с фанатами? Возможно, они злятся, ведь я много раз обыгрывал «Динамо» с «Шахтером». Но я, само собой, буду бороться за успех «Динамо».

В тему: 27 июля 2020 года мы писали, что ультрас «Динамо» выдвинули жесткий ультиматум Луческу.

Ранее СМИ напечатали «черный список» Луческу: кто из футболистов покинет «Динамо»?

Тэги: ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, футбол, фанаты, спорт, болельщики, ультрас

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