На сайте президента появилась петиция с требованием отправлять вместо Зеленского его голограммы

Главное: В интернете появилась петиция с требованием запретить президенту Украины Владимиру Зеленскому совершать официальные визиты из-за несчастий, которые случаются после этого. В качестве альтернативы автор предлагает использовать голограмму главы государства.

Детали: На официальном сайте президента Украины появилась петиция, автор которой требует запретить Владимиру Зеленскому осуществлять официальные визиты в другие страны. В качестве причины указывается тот факт, что визиты Зеленского зачастую сопровождаются чередой несчастных случаев в местах, где он побывал, как это было в Париже, Омане и на Прикарпатье.

Вместо официальных визитов автор инициативы Тарас Корниюк предлагает отправлять на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.

В поддержку такой инициативы уже выступили 1,5 тысячи украинцев из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Отметим, что на момент написания этой новости официальная страница президента Украины не работала.

В тему: 11 января 2020 года в Омане умер султан Кабус бен Саид, который правил страной 50 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака. Это произошло вскоре после рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого у них состоялась личная встреча.