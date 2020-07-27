Ультрас «Динамо» выдвинули жесткий ультиматум Луческу

Главное: Болельщики киевского «Динамо» требуют, чтобы Мирча Луческу ушел в отставку. Об этом заявил лидер ультрас.

Детали: Лидер ультрас киевского «Динамо» Алексей «Декстер» заявил о требованиях к новому тренеру команды Мирче Луческу уйти в отставку. Его цитирует «Трибуна».

Фанат сказал: «За такое «Динамо» никто не будет болеть. Бойкотирование матчей – не самый правильный вариант в сложившейся ситуации. Но мы выразим свою точку зрения. Она заключается в том, что руководство клуба должно измениться. Речь не о Мирче Луческу, а о руководителях «Динамо». Встречу болельщиков с Игорем Суркисом трудно назвать диалогом. Он считает себя абсолютно правым и ведет себя в стиле «Мои деньги. Что хочу, то и делаю».

По его словам, «обо всех болельщиков вытерли ноги».

Также представитель ультрас добавил: «Какими бы не были результаты, даже если Мирча Луческу выведет «Динамо» в Лигу чемпионов или добьется каких-то успехов – это все равно будет восприниматься, как об нас вытерли ноги. Все. Иначе никак».

На уточняющий вопрос, что должен сделать главный тренер, «чтобы болельщики его приняли», он сказал: «Написать заявление об отставке».

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24 июля 2020 года стало известно, что ультрас «Динамо» объявили футбольную войну Луческу.