Ультрас «Динамо» объявили футбольную войну Луческу

Главное: Болельщики «Динамо» выступили против назначения румына Мирчи Луческу главным тренером нашей команды. Появилось заявление ультрас.

Детали: Ультрас киевского «Динамо» объявили о начале «футбольной войны» с новым главным тренером команды румыном Мирчей Луческу. В группе «WBC Ультрас Динамо» появилось обращение к сотрудникам клуба и болельщикам.

В нем говорится: «Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес «Динамо» – это плевок в глаза всем болельщикам, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой».

Фанаты сообщают: «На данный момент мы обращаемся ко всем сотрудникам «Динамо» (Киев), у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуаций – написать заявление на увольнение. Всех болельщиков, у которых болит за «Динамо» так же, как и у нас, просим следить за сообщениями нашего сообщества – акции протеста не заставят себя долго ждать».

В тему: 23 июля 2020 года Блохин назвал назначение Луческу в «Динамо» «плевком в душу».

Ранее писатель призвал продолжать поддерживать «Динамо», но не прощать Луческу.