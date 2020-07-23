Суд арестовал луцкого террориста

Главное: Луцкого террориста, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса, арестовали. Суд взял его под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.

Детали: Луцкий городской районный суд Волынской области взял луцкого террориста Максима Кривоша («Плохого») под арест на два месяца без возможности внесения залога. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации «Страны», Кривош не намерен подавать апелляцию на решение суда. Об этом сообщил Сергей Тиможинский, адвокат Кривоша.

«Мой клиент не хочет, чтобы данное решение суда апеллировалось», — сообщил адвокат.

Отметим, что Кривош заявил, что сначала собирался захватить Кафедральный Собор Святой Троицы ПЦУ, где он ранее учился в духовной семинарии, но разочаровался.

«Поскольку он закрыт на карантин, мне пришлось выбирать альтернативный способ», — заявил он.

В тему: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке.

Чуть позже стали известны новые подробности захвата, а также появилась реакция Зеленского.

В связи с захватом заложников в Луцке в центр города стянули бронетехнику. Местных жителей призывают оставаться дома или на работе и без надобности не выходить на улицу.

К вечеру стало известно, что луцкий террорист разрешил передать заложникам воду.

Тогда же стало известно, что террорист выпустил троих заложников, а президент Владимир Зеленский выполнил требование и записал видео, в котором призвал всех посмотреть фильм «Земляне 2005».

Поздно вечером после короткой перестрелки луцкий террорист сдался правоохранителям.

В Интернете появилось довольно странное видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша (Максим Плохой).

Многие эксперты предполагают, что захват заложников Луцке — предвыборная театральная постановка.