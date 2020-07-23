В Киеве женщину изнасиловали на первом же свидании

Главное: В киевском парке на улице Верховинной мужчина изнасиловал 37-летнюю женщину, с которой он днем ранее познакомился в Гидропарке. Ему светит до пяти лет тюрьмы.

Детали: В Киеве оперативники задержали мужчину по подозрению в изнасиловании женщины. 37-летняя жительница столицы сообщила, что ее изнасиловал мужчина, с которым она накануне познакомилась в Гидропарке.

В содеянном задержанный признался, открыто уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции города.

«В полицию обратилась 37-летняя гражданка, которая сообщила, что в парке на улице Верховинной ее изнасиловали. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой, которым потерпевшая предоставила детальное описание обидчика и его фото», — отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, женщина познакомилась с мужчиной в Гидропарке. После совместного отдыха он предложил провести ее домой, но у заброшенного здания применил силу и изнасиловал ее: «Проведя первоочередные следственные действия, мы задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый уроженец Хмельницкой области, 1990 года рождения, который в содеянном сознался».

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В тему: В Херсонской области в городе Скадовск 22-летний местный житель совершил действия сексуального характера в отношении бездомного. После этого избил его до смерти.