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Фанаты «Динамо» собираются на митинг против возможного назначения Луческу

Александр Панько
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Фанаты «Динамо» собираются на митинг против возможного назначения Луческу

Главное: В Киеве фанаты «Динамо» собрались, чтобы высказаться против назначения Мирчи Луческу главным тренером команды. Подписание контракта может произойти уже сегодня.

Детали: Уже сегодня бывшего наставника донецкого «Шахтера» Мирчу Луческу, по слухам, могут назначить новым главным тренером киевского «Динамо». Против возможного назначения вышли фанаты нашего клуба.

По нашей информации, киевские ультрас и неравнодушные болельщики собираются возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, чтобы высказаться против прихода в клуб румынского специалиста, который ранее неоднократно оскорблял и команду, и ее фанатов.

Также сегодня появилась информация, что Мирча Луческу уже якобы побывал на базе «Динамо» в Конча-Заспе.

Мирча Луческу

В тему: 23 июля 2020 года мы назвали четырех основных кандидатов на пост главного тренера киевского «Динамо».

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, Мирча Луческу, футбол, фанаты, спорт, ультрас

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