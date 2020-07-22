Главные новости за 22 июля 2020 года

— После взрывов на метро «Минская» в Киеве усилены меры безопасности. Патрулировать улицы будут люди с автоматами.
— В Интернете появилось довольно странное видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша (Максим Плохой). Владимир Зеленский рассказал, как получилось с ним договориться.
— Во вторник, 21 июля, на Киев обрушилась стихия. Улицы превратились в реки, падали деревья.
— В Соломенском районе Киева на площади Космонавтов обнаружен подозрительный чемодан. Правоохранители проводят эвакуацию.
— Кабмин решил продлить карантин в Украине до 31 августа. Нормы карантина приведут в соответствие с европейскими.
— В киевских водоемах зафиксировано превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки. В связи с этим купаться там не рекомендуется.
— Возвращения Сергей Реброва на пост главного тренера киевского «Динамо» не произойдет. Руководство команды переключилось на иностранца.
— В Чикаго произошла перестрелка на похоронах. Пострадали четырнадцать человек.