Данные пользователей VPN-сервисов массово слили в сеть

Главное: Данные двадцати миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов слили в интернет. Стали известны масштабы проблемы.

Детали: В сеть слили данные двадцати миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов по всему миру. Об этом, ссылаясь на экспертов vpnMentor, пишут российские СМИ.

Как отмечается, «утечка показала незащищенность сервисов, обещающих анонимность в интернете, и может привести как к спам-рассылкам и фишингу, так и к шантажу пользователей, решивших получить доступ к запрещенным сайтам».

Всего в открытом доступе были обнаружены данные двадцати миллионов людей.

Сообщается, что «на незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей».

Общий объем слитых данных составляет 1,2 ТБ, а у многих приложений более миллиона скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг – выше 4,5.

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