Появились первые результаты ВНО в этом году

Главное: Стали известны первые результаты Внешнего независимого оценивания в этом году. Сегодня абитуриенты могут узнать свои баллы по математике и физике.

Детали: Абитуриенты, которые проходили Внешнее независимое оценивание в этом году, получили первые результаты тестирования по математике и физике. Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, участники уже могут пересмотреть свои баллы на информационных страницах, а также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам.

В случае возникновения сомнений в правильности определения результата участник ВНО может подать апелляционное заявление в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов включительно.

Отметим, что для поступления в ВУЗ в этом году по математике необходимо набрать 9 баллов из 62 возможных, по физике — 12 из 64-х.

В тему: 18 июня 2020 года Верховная Рада Украины разрешила выпускникам школ не проходить государственную итоговую аттестацию в 2020 году. Аттестаты им будут выданы на основе предыдущих оценок. По словам главы Министерства образования и наука Любомиры Мандзий, «законопроект не отменяет ВНО, он делает добровольной сдачу ГИА в форме ВНО».