Стало известно, как в этом году будут призывать абитуриентов

Главное: На сегодняшний день для абитуриентов действует отсрочка от призыва в Вооруженные Силы Украины. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, выпускники школ могут беспрепятственно реализовать свое право на получение образования.

Детали: Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением. Как сообщает РБК-Украина, об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, «выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования».

Министр обороны также сообщил, что в этом году запланировано к призыву 16 тыс. 460 человек. В том числе, в Вооруженные Силы Украины — 9 тыс. чел., в Нацгвардию — 5460 чел., в Государственную пограничную службу — 1300 чел., в Государственную спецслужбу транспорта — 700 человек.

«По состоянию на сегодня из военных комиссариатов было отправлено для комплектования ВСУ и других военных формирований 9 тысяч 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана», — рассказал Таран.

В тему: 28 мая 2020 г пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что ведомство разослало в военные комиссариаты письмо с уведомлением о том, что мужчины 18-19 лет могут призываться к прохождению службы в Вооруженных Сил Украины только с письменного согласия.

5 июня Министерство образования Украины провело переговоры с Министерством обороны о том, чтобы выпускников школ этим летом не призывали на срочную службу в армию.