Стало известно, где в Киеве можно спокойно искупаться

Главное: На девяти пляжах Киева с сегодняшнего дня можно купаться безо всяких ограничений.
Детали: По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Как сообщает Киевская городская государственная администрация на своем канале в Telegram, таким образом зеленый флаг, означающий купание без ограничений, с сегодняшнего дня весит на девяти пляжах:
— «Венеция» (Гидропарк);
— «Веселка» (Никольская Слободка);
— «Детский» (Гидропарк);
— «Золотой» (Гидропарк);
— «Молодежный» (Долобецкий остров);
— «Центральный» (Труханов остров);
— «Троещина»;
— «Выр» (Деснянский район);
— «Галерный» (Корчеватое).
Желтый флаг, означающий, что купание не рекомендуется вывешен на пляжах:
— «Радуга» (массив Радужный);
— «Тельбин» (Березняки);
— «Вербный» (Оболонь);
— «Пуща-Водица».
Запрещено купаться на пляже «Предместная Слободка», где зафиксировано чрезвычайное отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.
В тему: 13 июля 2020 года городской голова Киева Виталий Кличко призвал киевлян не купаться на пляжах города из-за превышенных показателей содержания кишечной палочки в связи с сильными ливнями. При этом он допустил, что для их возвращения к нормативным показателям может потребоваться 3-4 дня.