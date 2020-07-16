Стало известно, где в Киеве можно спокойно искупаться

Главное: На девяти пляжах Киева с сегодняшнего дня можно купаться безо всяких ограничений.

Детали: По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Как сообщает Киевская городская государственная администрация на своем канале в Telegram, таким образом зеленый флаг, означающий купание без ограничений, с сегодняшнего дня весит на девяти пляжах:

— «Венеция» (Гидропарк);

— «Веселка» (Никольская Слободка);

— «Детский» (Гидропарк);

— «Золотой» (Гидропарк);

— «Молодежный» (Долобецкий остров);

— «Центральный» (Труханов остров);

— «Троещина»;

— «Выр» (Деснянский район);

— «Галерный» (Корчеватое).

Желтый флаг, означающий, что купание не рекомендуется вывешен на пляжах:

— «Радуга» (массив Радужный);

— «Тельбин» (Березняки);

— «Вербный» (Оболонь);

— «Пуща-Водица».

Запрещено купаться на пляже «Предместная Слободка», где зафиксировано чрезвычайное отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

В тему: 13 июля 2020 года городской голова Киева Виталий Кличко призвал киевлян не купаться на пляжах города из-за превышенных показателей содержания кишечной палочки в связи с сильными ливнями. При этом он допустил, что для их возвращения к нормативным показателям может потребоваться 3-4 дня.