В Кирилловке катание на банане едва не закончилось трагедией

Главное: В Кирилловке катание на популярном аттракционе «банан» едва не привело к трагедии. Туристка чуть не утонула, оказавшись под ним.

Детали: Жительница Мелитополя Запорожской области рассказала, как едва не утонула, катаясь на популярном морском аттракционе «банан» в Кирилловке. О своих приключениях девушка написала в соцсети, сообщает РИА «Мелитополь».

По ее словам, впервые «банан» перевернулся вполне удачно, и все с легкостью поднялись наверх. А потом огромная надувная махина накрыла девушку с головой. Выбраться из-под аттракциона ей удалось чудом, ведь запаса воздуха оставалось всего на несколько секунд.

«Уговорили меня друзья полетать на „банане“. Плавать я не умею, но мужик с гидроскутера говорит, мол, все хорошо будет, вы же в жилетах. Согласилась на свою голову. Дальше был трэш. Дважды мы все вместе выпадали. И если первый раз поднимались на „банан“ легко, потом произошел ужас. Эта махина накрыла меня с головой», — рассказывает женщина.

По ее словам, под водой она пыталась сбросить с себя «банан», но ничего не получалось.

«Как потом оказалось, мои друзья с другой стороны тянули его в противоположную сторону, не понимая, что вообще происходит. Муж подруги пытался нырнуть и вытолкнуть меня, но как можно нырнуть в жилете? Да никак. Лишь случайно мне хватило запаса воздуха, чтобы успеть вынырнуть из-под этой „шайтан-машины“ и не захлебнуться», — добавила отдыхающая.

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Напомним, что в июне 2015 года в Одессе утонула семилетняя девочка, пока ее бабушка покупала мороженное.