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Бой Ломаченко перенесли на октябрь: названа причина

Бой Ломаченко перенесли на октябрь: названа причина

Главное: Бой украинского боксера Василий Ломаченко и американца Теофимо Лопеса перенесли на 3 октября. Сделано это в интересах болельщиков.

Детали: Ожидаемый многими бой за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, который должен был состояться 19 сентября в Лас-Вегасе, вновь перенесли из-за пандемии коронавируса. Ранее бой должен был пройти еще 30 мая на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Новой датой поединка называют 3 октября, пишет издание Boxing Scene, ссылаясь на промоутера Top Rank Боба Арума.

Он сказал, что 19 сентября было «рабочей датой».

Боксеры

Эксперт поведал: «Вероятно, мы устроим этот поединок на pay-per-view (плати и смотри), а значит новая дата –  3 октября. По состоянию на сегодня нам не разрешат даже ограниченное количество болельщиков во время боя. Надеюсь, мы сможем пустить на арену в Лас-Вегасе хотя бы 2-2,5 тысячи человек».

Отметим, что Василий Ломаченко обладает титулами по версиям WBC, WBA и WBO, а Теофимо Лопес является чемпионом мира по версии IBF.

32-летний украинский боксер на десять лет старше своего соперника.

Напомним, что Василий Ломаченко побеждал на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.

В профессионалах украинец провел 15 боев: 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение. На счету американца также 15 битв: во всех он победил, в том числе в 12 – нокаутом.

В тему 7 мая 2020 года мы писали, что украинских боксеров-профессионалов Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в раздел «Чистилище» скандального, одиозного сайта «Миротворец». Спортсменов обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.

6 декабря 2019 года сообщалось, что Василий Ломаченко стал лучшим боксером уходящего года по версии Всемирного боксерского совета.

Тэги: США, бокс, спорт, бой, Василий Ломаченко, Лас-Вегас

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