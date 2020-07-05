Главные новости за 4 и 5 июля 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский получил целых три списка с кандидатами на должность главы НБУ. Их составили главы государственных и коммерческих банков, а также заместители главы регулятора.

Президент Украины Владимир Зеленский отметился странным заявлением, пребывая с рабочей поездкой на Одесщине. Принимая парад в честь Дня ВМС, он заявил, что украинцы, никогда не простят тех, кто не позволил морякам защитить Крым.

В аэропорту Афин задержаны граждане Украины, которые пытались попасть на территорию ЕС несмотря на запрет на въезд гражданам третьих стран. Среди задержанных ‒ 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

В Луцке правоохранители задержали мошенника, который выманивал у доверчивых людей деньги, представляясь членом британской масонской организации «Группа Ротшильда». На «схеме» ему удалось заработать более 1,5 миллиона долларов.

На Бессарабской площади в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. По словам очевидцев, в результате конфликта пострадало несколько человек.

В Днепропетровской области произошло ДТП, оборвавшее жизнь 35-летнего сотрудника полиции. Правоохранителя сбила грузовая «ГАЗель», когда он менял проколотое колесо.

Известный телеведущий и «рупор Кремля» Владимир Соловьев убедительно опроверг версию о невиновности Михаила Ефремова в совершении смертельного ДТП. Во время эфира с адвокатом потерпевших он продемонстрировал экспертное заключение, в котором указывается, что именно артист был за рулем внедорожника в момент столкновения.

В ближайшие дни в небе можно будет наблюдать уникальное явление ‒ полет яркой кометы C/2020 F3. Об этом рассказал космонавт Иван Вагнер.

На улице Букина в Новой Каховке загорелся многоэтажный жилой дом. Оценить масштабы ЧП поможет видео, снятое с помощью квадрокоптера.

Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил о намерении побороться за пост президента США. Его идею уже поддержал изобретатель и миллиардер Илон Маск.