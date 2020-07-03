Стало известно, какими силами Россия может вторгнуться на территорию Украины

В тему: На сегодняшний день Россия сосредоточила у границ Украины 87 тыс. человек личного состава, 1100 танков, столько же артиллерийских систем, 330 самолетов и 230 вертолетов. По мнению представителя ВСУ Леонида Голопатюка, это позволяет ей начать наступательные действия на территории нашей страны без дополнительной мобилизации.

Детали: Российская Федерация создала вблизи украинской границы три межвидовых группировки, которые способны проводить оперативные наступательные действия на территории нашей страны без дополнительной мобилизации. По словам начальника Главного управления международного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Леонида Голопатюка, численность наземного группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87000 военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов.

«Вдоль государственной границы Украины развернуто 28 батальонно-тактических групп. В настоящее время завершается формирование трех новых объединений — двух армий и армейского корпуса», — заявил офицер во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 2 июля.

Как сообщает «Украинская правда», по словам Голопатюка в наземном компоненте на Западном стратегическом направлении создана 20-общевойсковая армия, на вооружении у которой находятся оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Такие же комплексы предусмотрены на вооружении восьмой общевойсковой (ударной) армии, созданной на Юго-Западном стратегическом направлении.

Кроме того, на базовых аэродромах вблизи украинской границы базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов. При этом продолжается перевооружение на современные и модернизированные образцы авиационной техники: самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25см3, МиГ-31к с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» и вертолеты различных модификаций.

В тему: 23 марта 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что российская армия сосредоточилась у украинских границ и может в любой момент начать наступление. «Мы ведем переговоры на случай всех возможных сценариев российских действий. Каждый агрессивный шаг РФ — признание документов террористов, какие-то бумажки о признании границ, другие провокации — это московский сценарий, а не случайность, — заявил Климкин. — Мы это хорошо понимаем. В том числе реалистично оцениваем все эти так называемые учения в РФ „Запад — 2017“».

29 марта стало известно, что предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек.

Тогда же стало известно, что Россия сосредоточила вдоль границ с Украиной суммарно около 43 тыс. военнослужащих, не считая военный контингент в 1 тыс. человек в Приднестровском районе Молдовы.