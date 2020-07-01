На сайте Шария ненадолго появился странный покаянный пост

Главное: На веб-ресурсе Анатолия Шария непродолжительное время провисел пост с извинениями, адресованными «Нацкорпусу» и своим соратникам. По словам блогера, его опубликовали хакеры, которым удалось получить доступ к сайту.

Детали: Популярный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий заявил, что его сайт стал жертвой хакерской атаки.

Как написал Шарий в своем telegram-канале, взломщикам удалось разместить на сайте сообщение, которое провисело там около 10 минут, после чего было удалено администратором ресурса.

Отметим, что скриншоты удаленного поста, написанного якобы самим Анатолием Шарием, активно распространяются в соцсетях. В нем «он» просит прощение у членов «Национального корпуса» и своих соратников по партии, которых втянул в уличные столкновения.

В тему: 25 июня 2020 года мы писали, что в Харькове жестоко избили сторонника «Партии Шария». Били битами по голове (фото 18+)

А 23 июня 2020 года сообщалось, что в Житомире «азовский Сатана» жестоко избил главу ячейки «Партии Шария».