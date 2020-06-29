Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно, как именно Ефремов «убивает время» под домашним арестом

Стало известно, как именно Ефремов «убивает время» под домашним арестом

Главное: Известный артист Михаил Ефремов, пребывающий под домашним арестом в связи с совершением пьяного ДТП, занимается просмотром развлекательных телепередач. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Детали: Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера театра и кино Михаила Ефремова, рассказал «РЕН-ТВ», чем его подзащитный занимается под домашним арестом.

По его словам, Ефремов смотрит спортивные каналы и телеканал «Культура», а вот новости старается не смотреть.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть, с ума сойдет... Ничего. Ждет решения суда, приговора», ‒ добавил адвокат.

Напомним, 8 июня 56-летний актер театра и кино Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы.

Так, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

В тему: 22 июня 2020 года мы писали, что деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след»

А 20 июня 2020 года сообщалось, что в сеть «слили» результаты судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

Смотрите также злое видео: «Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова?»

Тэги: ДТП, общество, Москва, мир, адвокат, телевидение, культура, артист, Михаил Ефремов, домашний арест

Комментарии

Статьи

26.06.20 10:22

Уличные шакалы толкают Украину в пожар гражданской войны

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Вечный карантин. Украинская власть проводит секретные совещания и готовится к новым манипуляциям с коронавирусными цифрами
29.06.20 12:27

Вечный карантин. Украинская власть проводит секретные совещания и готовится к новым манипуляциям с коронавирусными цифрами

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 29 июня 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 29 июня 2020
29.06.20 08:55
1237
Последние новости
29.06.20 12:31

Стало известно, как именно Ефремов «убивает время» под домашним арестом
29.06.20 11:04

В небе над Польшей засекли НЛО
29.06.20 09:47

Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
29.06.20 08:55

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 29 июня 2020
28.06.20 21:30

В Украине отметили День иконы, примирившей три христианских церкви
28.06.20 19:48

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 28 июня 2020
28.06.20 18:48

На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП
Фото и Видео
В небе над Польшей засекли НЛО
В небе над Польшей засекли НЛО
В небе над Польшей засекли НЛО
В небе над Польшей засекли НЛО
Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка
На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП
На улице Крушельницкой в Киеве произошло новое ЧП
В Израиле пара занялась сексом прямо в служебной машине ООН (18+)
В Израиле пара занялась сексом прямо в служебной машине ООН (18+)
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Конституции, призвав научиться уважать закон
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Конституции, призвав научиться уважать закон
Ученых не на шутку встревожили «зловещие щупальца» коронавируса
Ученых не на шутку встревожили «зловещие щупальца» коронавируса
Стала известна реакция Зеленского на мерзкий демарш «слуги народа» Третьяковой
Стала известна реакция Зеленского на мерзкий демарш «слуги народа» Третьяковой
В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский
В Шотландии произошла кровавая резня, среди пострадавших ‒ полицейский
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
Митрополит Антоний: Самый страшный вирус сегодня – информационный
Аномалия в Индии: молнии убили более сотни людей за пару дней
Аномалия в Индии: молнии убили более сотни людей за пару дней
fraza.com
Новости блогосферы
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.