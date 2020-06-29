Стало известно, как именно Ефремов «убивает время» под домашним арестом

Главное: Известный артист Михаил Ефремов, пребывающий под домашним арестом в связи с совершением пьяного ДТП, занимается просмотром развлекательных телепередач. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Детали: Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера театра и кино Михаила Ефремова, рассказал «РЕН-ТВ», чем его подзащитный занимается под домашним арестом.

По его словам, Ефремов смотрит спортивные каналы и телеканал «Культура», а вот новости старается не смотреть.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть, с ума сойдет... Ничего. Ждет решения суда, приговора», ‒ добавил адвокат.

Напомним, 8 июня 56-летний актер театра и кино Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы.

Так, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

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А 20 июня 2020 года сообщалось, что в сеть «слили» результаты судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

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