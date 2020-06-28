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На Харьковщине пьяный мужчина стрелял по группе отдыхающих, ‒ есть жертвы

На Харьковщине пьяный мужчина стрелял по группе отдыхающих, ‒ есть жертвы

Главное: В Барвенковском районе Харьковской области 53-летний нетрезвый мужчина открыл огонь по компании отдыхающих. В результате инцидента один человек погиб, еще один ‒ получил ранение. Стрелка задержали подоспевшие копы.

Детали: В селе Гусаровка Барвенковского района Харьковской области пьяный мужчина расстрелял группу из 10 отдыхающих.

Как передает пресс-служба областной полиции, компания, среди которых были и дети, отдыхала возле карьера, как внезапно со стороны леса прозвучало несколько выстрелов.

Сообщается, что в результате инцидента двое мужчин получили огнестрельные ранения. Позднее один из них скончался в больнице.

В свою очередь, подоспевшие на вызов правоохранители задержали стрелка «по горячим следам». Им оказался 53-летний местный житель, пребывавший в нетрезвом состоянии. Оружие, из которого он открыл огонь, у него изъяли.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение.

В тему: 25 июля 2017 года мы писали, что на окраине Киева прохожий стрелял в пьяную толпу.

А 22 мая 2020 года сообщалось, что пьяный охотник расстрелял семерых рыбаков на пруду под Житомиром.

Тэги: убийство, жертвы, общество, стрельба, расстрел, регионы, село, отдыхающий, Харьковская область, криминал, огнестрельное ранение, карьер, пьяный, новости Украины

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