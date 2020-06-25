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Лучший баскетболист Украины заболел коронавирусом

Лучший баскетболист Украины заболел коронавирусом

Главное: Украинский баскетболист Алексей Лень, выступающий в НБА за клуб «Сакраменто Кингс», заразился коронавирусом. Также заболели его партнеры по команде.

Детали: Лучший баскетболист Украины Алексей Лень, перешедший прошлой зимой в клуб НБА «Сакраменто Кингс», заразился коронавирусом. Как передают американские СМИ, также заболели его партнеры Бадди Хилда и Джабари Паркера.

27-летнего спортсмена уже отправили на самоизоляцию. Чувствует он себя хорошо.

Отметим, что Алексей Лень перебрался в НБА в 2013 году из «Днепра», выступал за клубы «Финикс Санз» (2013-2018) и «Атланта Хокс» (2018-2020), после чего перешел в «Сакраменто Кингз».

Из-за коронавируса сезон в НБА был прерван в марте. В конце июля в Disney World (Орландо) пройдет плей-офф для 22 команд.

В тему 23 июня 2020 года сообщалось, что лучший теннисист планеты подхватил коронавирус.

23 июня 2020 года появилась новость, что итальянские медики выяснили о начале пандемии коронавируса в Европе кое-что неожиданное.

Тэги: здоровье, НБА, баскетбол, спорт, коронавирус, Алексей Лень

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