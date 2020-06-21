«Булаву в ж...пу!» Одиозная Зверобой вновь грязно обругала президента Зеленского

Главное: Волонтерка Маруся Зверобой в очередной раз обрушилась с ругательствами на президента Украины Владимира Зеленского. Ее взбесила якобы абсурдность уголовного преследования Петра Порошенко.

Детали: Одиозная активистка и волонтерка Маруся Зверобой продолжает «хайповать», оскорбляя главу государства Владимира Зеленского.

Очередной пост, адресованный «д@билу» она опубликовала на собственном канале в Telegram, комментируя уголовные производства, в которых фигурирует экс-гарант Конституции Петр Порошенко.

«Не за@бывай малой, ты и так своей смертью не умрешь, вып@рдыш мамкин, слезай с трона, поиграл булавой, обезьяна, только шишек себе ней набил. Это будет первый случай в Украине, когда народ гетману булаву в ж@пу запихнет», ‒ «проехалась» Зверобой по Зеленскому.

Напомним, ранее Марусю Зверобой привело в бешенство известие о заражении супруги президента коронавирусной инфекцией, в связи с чем она «покрыла» семью Зеленского матом и пригрозила жестокой расправой.

В частности, Зверобой обозвала главу государства и его супругу дебил@ми и пдр@...ми, после чего посоветовала с «нах никому тут не нужными» детьми уе...в@ть в Израиль.

«Пока вас как царскую семью за ноги не подвесили за уничтожение украинского государства», ‒ грозила она.

В тему: 31 июля 2019 года сообщалось, что журналист Скрыпин в матерной форме «наехал» на Зеленского (18+)

А 30 декабря 2019 года мы писали, что Зеленского пообещали выпороть розгами на конюшне.