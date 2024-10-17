Камала Харрис

Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. <…> Я представляю новое поколение лидерства.
Источник: Fox News
В работе YouTube произошло важное изменение
Вэнс знатно потроллил Харрис
ДТП в Черниговской области оборвало детские жизни
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 674 270 солдат
Черные шары на пляже Сиднея озадачили местных жителей
Составлен список самых вредных супов
Французы поведали о еще одном полезном свойстве кофе
Ученые обнаружили на Марсе кое-что весьма странное
Создан спрей для улучшения свойств памяти и снижения тревожности
Взрыв бензовоза оборвал почти сотню жизней в Нигерии
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 674 270 солдат
Новый генсек НАТО однозначно высказался по поводу войны в Украине
Назван размер мирового государственного долга
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 672 850 солдат
Трамп объяснил, как собирается завершить войну в Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 671 400 солдат
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 670 190 солдат
Зеленский раскрыл детали переговоров в Ватикане
Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2024
Зеленский прибыл на переговоры в Ватикан
СМИ узнали количество самолетов Mirage для Украины
Орбан готовит Украине очень неприятный сюрприз
Бизнес Фиалы, владеющего «УП», продолжает работать в Крыму, – финансовые отчеты Arricano
Трамп сделал весьма неоднозначное заявление
Стивен Сигал заявил, что готов воевать за оккупантов и умереть за Путина
Кадыров объявил кровную месть известному российскому олигарху Сулейману Керимову
«Укрэнерго» дало прогноз по отключениям света на 11 октября
Инсайдер рассказал, какие новинки разрабатывает Apple
Зеленский раскрыл детали переговоров в Ватикане
Погода продолжит неприятно удивлять украинцев – прогноз синоптиков
А сыновей, а сыновей бросают в бой…
Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
О пользе блэкаутов
Война в Украине: ВПК и промышленность сторон