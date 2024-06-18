Карл Нехаммер

18.06.24 14:19

В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку

18.06.24 13:44

В Минобороны объяснили, почему QR-код в Резерв+ пока появился не у всех

18.06.24 13:18

На Львовщине работника ТЦК ударили тяжелым предметом по голове, он в больнице

18.06.24 13:02

Китай сделал очередное странное заявление по поводу войны в Украине

18.06.24 12:56

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

18.06.24 12:23

НАТО обещает не наращивать свой ядерный потенциал

18.06.24 12:16

Путин собрался с визитом к Ким Чен Ыну

18.06.24 12:07

«Укрэнерго» отменило отключения света до обеда

18.06.24 11:52

В Резерв+ запустили важное обновление

18.06.24 11:36

В Кабмине объяснили, будут ли штрафовать за шум от генератора в Украине