Карл Нехаммер

Если Москва прекратит агрессию, военная помощь (Украине) автоматически сократится. Если европейцы уступят, это может побудить российских генералов пойти еще дальше, чем они уже делают.
Источник: Neue Zürcher Zeitung
Если Москва прекратит агрессию, военная помощь (Украине) автоматически сократится. Если европейцы уступят, это может побудить российских генералов пойти еще дальше, чем они уже делают.
Источник: Neue Zürcher Zeitung
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