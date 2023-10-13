Жозеп Боррель

Во время погони за нелегальными мигрантами в Германии перевернулся микроавтобус – погибло немало людей

Россиянам пора переходить на боярышник. Водка существенно подорожает

Американский сенатор заявил, что Байден знает о коррупции в Украине, но ничего не делает

Из-за войны в Секторе Газа свои дома покинули сотни тысяч людей

Платежки за коммуналку в Киеве можно получить по-новому

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 284 890 солдат

В Киеве на блокпосту произошла стрельба

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 285 920 солдат

06.10.23 16:38

В ВОЗ заявили, что миру угрожает распространение еще одной заразы

07.10.23 11:18

Словакия отказывается помогать Украине оружием

06.10.23 14:42

Маск рассказал, когда его космический корабль полетит на Марс

06.10.23 16:43

Украинцев предупредили, что Россия станет чаще атаковать нашу страну «шахедами»

06.10.23 16:16

ВРУ увеличила расходы на оборону более чем на 300 млрд гривен

06.10.23 15:33

Управляемая гибкость: что будет с курсом гривны?

10.10.23 12:51

В Израиле обнаружили 1500 тел террористов ХАМАС, — AP

09.10.23 14:40

В НАТО продолжают «юлить» по поводу перспектив членства Украины в Альянсе

09.10.23 11:39

Трамп прокомментировал войну в Израиле, вспомнив Украину

10.10.23 12:18

Популярность электромобилей среди украинцев продолжает расти