Жозеп Боррель

Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства.
Источник: South China Morning Post
Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства.
Источник: South China Morning Post
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