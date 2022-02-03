Карл Нехаммер

Газ стал дорогим как никогда.
Источник: Kronen Zeitung
Газ стал дорогим как никогда.
Источник: Kronen Zeitung
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