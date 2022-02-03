Карл Нехаммер

03.02.22 17:30

На Буковине закрыли старинный храм УПЦ в Хотинской крепости

03.02.22 17:15

Священник УПЦ рассказал, чем заняты ангелы во время богослужения в храме

03.02.22 16:51

Россия перебросила в Беларусь наибольшее число войск со времен «холодной войны»

03.02.22 16:16

Первая страна ЕС начинает лечить коронавирус таблетками

03.02.22 15:43

У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы

03.02.22 15:19

Ученые сделали неожиданное открытие о распространении коронавируса

03.02.22 14:45

Во Львовской области произошло кровавое ДТП с маршруткой

03.02.22 14:30

Продукты в мире максимально подорожали за одиннадцать лет

03.02.22 14:16

ДТП в Польше: разбился украинский автобус

03.02.22 14:15

В Минобороны объяснили, почему решили отменить призыв в армию