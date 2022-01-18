Нурсултан Назарбаев

Я пенсионер. <...> В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Источник: обращение к народу
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