Петр Порошенко

Я приветствую ваши лозунги. Я не автор, но это очень круто: I'll be back. It's true. Может, вы и правы.
Источник: встреча с сочувствующими
Сербский Патриарх считает, что действия Фанара на территории Украины не принесли ничего хорошего
Лукашенко намекнул на возможное вторжение Украины
На Крещение в Киево-Печерской лавре УПЦ состоится 9 праздничных литургий
Порошенко прилетел в Украину и сразу же отправился в суд
Возле железнодорожного вокзала в Киеве обнаружили окровавленный труп
Предстоятель Сербской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ
Предстоятель УПЦ рассказал, как не оказаться на пути к смерти
Харьковчанин попросился в НАТО, предлагая свою землю под военную базу
В Харьковской области заживо угорели пенсионерка и ее сын
Иностранные туристы все активнее едут в Украину
Порошенко прилетел в Украину и сразу же отправился в суд
Харьковчанин попросился в НАТО, предлагая свою землю под военную базу
Коронавирус в Украине: 5 072 заболевших и 78 погибших
Кремль заявил о «вторжении» НАТО в Украину
Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?
В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке
Умер бывший глава СБУ Деркач
Главные новости за 14 января 2022 года
Опубликована любопытная статистика за прошедший год
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
Главные новости за 10 января 2022 года
Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов
Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
Медики из США рассказали, как распознать инсульт
Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
В Израиле разработали революционный препарат для лечения коронавируса
Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет
ООН лишила права голоса 8 стран, 3 из которых регулярно голосовали против Украины
«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
В ЕС запретили цветные татуировки
На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
Две тенденции-2021, которые определят год 2022
Блядская власть: рыба гниет с головы
Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества