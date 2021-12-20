Давид Арахамия

Вероятность такого сценария (развал монокоалиции) – процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе.
Источник: Интерфакс-Украина
Вероятность такого сценария (развал монокоалиции) – процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе.
Источник: Интерфакс-Украина
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