Андрей Шевченко

Появилось видео падения фуникулера в Италии, жертвами которого стали четырнадцать человек

На Закарпатье в монастыре УПЦ несколько месяцев мироточит икона Богородицы

Православный документальный фильм о жизни Афона, покажут в шести городах Украины в День Святого Духа

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В России живодер сделал с бездомными собаками кое-что ужасное

Каждый третий украинский выпускник не смог сдать ВНО по математике

Объявлена заявка сборной Украины на сегодняшний матч против Северной Македонии

Потоп и поваленные деревья. На Мариуполь обрушилась стихия

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Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020

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Патриарх Кирилл рассказал, как изменятся тела людей после Второго пришествия

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Канада выбросит сотни тысяч доз вакцины от COVID-19

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Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться грустить

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В УПЦ объяснили, почему Церковь всегда будет против ЛГБТ

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Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека

12.06.21 15:43

Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие

11.06.21 20:57

Суперкомпьютер назвал победителя Чемпионата Европы по футболу

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Главные новости за 11 июня 2021 года

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«Какой м**ак перевел сериал «Слуга народа» на испанский?»: новым президентом Перу стал местный Голобородько