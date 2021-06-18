Андрей Шевченко

Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась.
Источник: пресс-конференция после матча с Северной Македонией
Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась.
Источник: пресс-конференция после матча с Северной Македонией
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