Юрий Романенко

Я писал в 2014 году, что Россия — это крокодил, который действует точно так же, как и 200 млн лет назад. Крокодил запрограммирован на одно — жрать. И понимает только одно — силу п***юлей
Источник: Facebook
Я писал в 2014 году, что Россия — это крокодил, который действует точно так же, как и 200 млн лет назад. Крокодил запрограммирован на одно — жрать. И понимает только одно — силу п***юлей
Источник: Facebook
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