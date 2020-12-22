Павел Шехтман

Солсберийский шпиль и трусы Навального убили миф о великом и ужасном «Кей-Джи-Би» насмерть. Вместо жестоких и беспощадных рыцарей плаща и кинжала мир увидел каких-то шутов плаща и кинжала
Источник: Facebook
Солсберийский шпиль и трусы Навального убили миф о великом и ужасном «Кей-Джи-Би» насмерть. Вместо жестоких и беспощадных рыцарей плаща и кинжала мир увидел каких-то шутов плаща и кинжала
Источник: Facebook
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