Семен Глузман

Когда власть нам говорит, что на улице солнечный день, люди уже не верят, даже если день действительно солнечный.
Источник: «Апостроф»
Когда власть нам говорит, что на улице солнечный день, люди уже не верят, даже если день действительно солнечный.
Источник: «Апостроф»
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