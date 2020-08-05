Мирон Маркевич

Блохин – это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин – гордость нации, Суркис – никто.
Источник: «Апостроф»
Блохин – это гордость нации, а кто такие Суркисы? Не понимаю. Не имеет он никакого ни морального, ни физического права такое говорить. Блохин – гордость нации, Суркис – никто.
Источник: «Апостроф»
Украинцам рассказали, сколько еще придется ходить в масках
Актер-убийца Михаил Ефремов не признал свою вину и сделал ряд скандальных заявлений в суде
В деле о взрывах в Бейруте появился российско-украинский след
Нефть в мире подорожала до мартовского «потолка»
В Кривом Роге ночью произошла полицейская погоня со стрельбой
Пол Маккартни честно рассказал, почему распались The Beatles
Туристы жалуются на непривычный отдых в Турции
Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
Зе «утонул в вагине» Мендель?
Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
Про «язык животных» и одноклеточного депутата