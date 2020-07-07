Михаил Саакашвили

Мол, суды — это независимая ветвь власти и нечего к нам лезть со своими реформами, у нас все и так хорошо. Вот только дело в том, что «хорошо» от этой насквозь гнилой системы только представителям этой самой системы.
Источник: Facebook
Мол, суды — это независимая ветвь власти и нечего к нам лезть со своими реформами, у нас все и так хорошо. Вот только дело в том, что «хорошо» от этой насквозь гнилой системы только представителям этой самой системы.
Источник: Facebook
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