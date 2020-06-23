Борис Филатов

Похоже, что те, кто сегодня пришел во власть, принесли в нее стандарт абсолютной аморальности. Это тогда, когда объявляешь себя «слугой народа», а ведешь себя как «хозяин жизни».
Источник: Facebook
Похоже, что те, кто сегодня пришел во власть, принесли в нее стандарт абсолютной аморальности. Это тогда, когда объявляешь себя «слугой народа», а ведешь себя как «хозяин жизни».
Источник: Facebook
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