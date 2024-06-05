В Херсоне женщина покусала полицейского, который вместе с ТЦК проверял документы

Женщина в Херсоне напала на полицейского и укусила его. Правоохранитель вместе с ТЦК хотел проверить документы ее сына. Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

Инцидент произошел 4 июня в Корабельном районе Херсона. Полицейские совместно с представителями ТЦК и СП проводили меры по документированию административных правонарушений.

Один из мужчин отказался предоставлять какие-либо документы, подтверждающие его личность, и вел себя агрессивно.

Мать 23-летнего мужчины укусила за руку полицейского, который хотел проверить документы. Пользуюсь моментом, сын женщины сбежал.

На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. Нарушительницей оказалась 60-летняя местная жительница. По факту нападения на полицейского начато производство по ч. 2 ст. 345 УКУ.

«Заметим, что мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать будет теперь нести уголовную ответственность за нападение на полицейского», — говорится в сообщении.

Напомним, на Киевщине покусали патрульного полицейского.