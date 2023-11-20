Тейлор Свифт: певица в шоке от того, что на нее концерте от жары умерла фанатка

Главное: Во время концерта певицы Тейлор Свифт от жары и обезвоживания умерла ее фанатка - 23-летняя Анна Беневидес.

Детали: Фанатка американской певицы Тейлор Свифт скончалась прямо на концерте в Рио-Де-Жанейро. 23-летняя Анна Беневидес потеряла сознание от жары.

Другие посетители концерта пытались ей помочь, но тщетно — у девушки остановилось сердце. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

В день выступления в Рио-де-Жанейро температура воздуха достигала 40 градусов, но стадион никак не охлаждали, а посетители не могли пронести с собой воду — по правилам, её можно быть купить только на трибунах.

Певица в своих соцсетях уже отреагировала на инцидент: «Я глубоко переживаю эту потерю, и мое разбитое сердце болит вместе с ее семьей и друзьями. Я даже не могла вообразить, что что-то подобное может произойти, когда мы решили привести этот тур в Бразилию».