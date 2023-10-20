Käärijä: финский музыкант нечаянно осквернил украинский флаг

Главное: Участник «Евровидения» Käärijä выбросил за кулисы украинский флаг.

Детали: На концерте в Таллинне финскому музыканту на сцену бросили украинский флаг, однако он не стал его брать. Артист начал махать рукой и сказал: «Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал», обратился Käärijä к зрителю, после чего выбросил флаг за кулисы.

Поведение музыканта вызвало волну недовольства. Позже в своих соцсетях он заявил, что подумал, что ему кинули флаг Швеции, представительнице которой он проиграл в финале песенного конкурса.

«Я увидел цвета флага и подумал, что это шведский флаг. Я не хотел выражать неуважение моим эстонским слушателям, махая в Эстонии шведским флагом», — написал Käärijä.