В Киеве журналист попался на развращении несовершеннолетних парней

Главное: В Киеве задержали мужчину, который развращал несовершеннолетних парней. По информации Telegram-каналов, речь идет о журналисте столичного издания Вести Тарасе Козубе.

Детали: Правоохранители Киева задержали мужчину, который развращал и совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба полиции 5 июня.

Жертвами обидчика стали два 15-летних парня. В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что 39-летний мужчина неоднократно связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия и оказывал денежное вознаграждение.

Вместе с тем, на флеш-накопителе фигурант хранил фото- и видеоматериалы с детской порнографией, загружаемые из сети интернет.

В полиции не сообщают подробностей о задержанном, однако, по данным Telegram-канала «Киев Оперативный», этим лицом является журналист издания «Вести» Тарас Козуб.

Отметим, что с сайта «Вести» исчезли все материалы, написанные Козубом за последние годы. Кроме того, в разделе «Команда» издание также удалило информацию о своем сотруднике.

Мужчину задержали и сообщили ему подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, которые соединены с предоставлением денежного вознаграждения потерпевшему.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 214 720 гривен. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, у следователей есть основания полагать, что фигурант может быть причастен еще к ряду аналогичных преступлений, добавили в полиции.

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