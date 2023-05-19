Под Киевом извращенец изнасиловал 4-летнюю девочку

Главное: В Киевской области задержали мужчину, который изнасиловал 4-летнюю девочку. Задержанным оказался 48-летний уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.

Детали: Полиция Киевщины задержала мужчину, который этой ночью изнасиловал четырехлетнюю девочку в Броварах. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, задержанным оказался 48-летний уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.

«Благодарю работников полиции и прокуратуры за решительные действия и принципиальную позицию. В то же время обращаюсь к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми», — отметил Небитов.

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