Спасатели показали последствия ночной атаки на Киев

Главное: В ГСЧС показали кадры последствий ночной вражеской атаки на столицу. Во время которой произошел пожар в Соломенском районе, где загорелись автобусы и гараж.

Детали: Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук опубликовал фото последствий вражеской атаки на столицу 16 мая.

«Киев. Пока часовые неба защищают нас от вражеских ракет, спасатели всегда рядом. Спасибо, герои без оружия, за самоотверженный труд», — написал он в Facebook.

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