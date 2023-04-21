Появились подробности атаки России дронами на Винницкую и Полтавскую области

Главное: Россия атаковала Винницкую и Полтавскую области. Есть попадания дронами.

Детали: В ночь на пятницу, 21 апреля, Россия атаковала дронами Shahed-136/131 Винницкую и Полтавскую области. О последствиях поведали в ГСЧС.

Информируется: «Предварительно, к счастью, без жертв».

Уточняется: «В Винницкой области пожар уже ликвидирован. В Полтавской области по состоянию на утро ликвидация последствий обстрела продолжается».

Сообщается, что для ликвидации ночных обстрелов привлекалось более 150 человек личного состава и более тридцати единиц техники ГСЧС.

В тему: Ночью Россия вновь атаковала Украину дронами – есть попадания.