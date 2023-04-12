На Киевщине собаки набросились на женщину с ребенком

Главное: Под Киевом собаки из питомника напали на маму с ребенком. На питомник уже давно жалуются жители села, утверждая, что хозяева не следят, чтобы собаки не выбегали со двора.

Детали: В Киевской области собаки породы кане-корсо напали на 35-летнюю женщину, которая вместе с 7-летней дочерью гуляли на улице. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила полиция Киевской области.

Как рассказали в полиции, в то время, когда на улице находились женщина и ребенок, хозяин собак выводил их на прогулку. Животные, как отмечают правоохранители, были без намордников. Более того, смогли убежать от хозяина и покусать прохожих.

Женщина и дочь получила многочисленные раны туловища и конечностей.

По информации издания Obozrevatel, инцидент произошел 10 апреля в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области.

Отец пострадавшией девочки рассказал, что собак было много и они напали на ребенка и мать буквально у их дома.

«Хозяин бегает вокруг, других трех собак на поводке бросил, орет, но ничего сделать не может, псы его просто не слушаются», — рассказал мужчина.

Сначала мужчина отбил у животных дочь, затем жену.

«Я бросился, отогнал троих, накрыл ей голову курткой, чтобы они до горла не добрались, потом отогнал остальных и понес жену в угол между изгородями, чтобы хоть со спины не напали на нее», — рассказал мужчина.

По его словам, он сам вызвал для родных «скорую», а владельцы собак не делали ничего. Более того, хозяин животных якобы пытался откупиться от него несколькими сотнями долларов.

У мамы с дочкой рваные раны на ногах, в области поясницы, на теле. У девочки есть рана от укуса в районе глаза, вырванный кусок волос. Она не может вставать и плачет по ночам. Врачи говорят, что пострадавших ждет длительное лечение.

Сам владелец питомника комментировать ситуацию не захотел.

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