Обнародованы фото с места «пьяного» ДТП с участием Ступки

Главное: Поздно вечером 4 апреля актер Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с потерпевшим. Появились фото с места ДТП.

Детали: Издание Telegraf опубликовало фото с места ДТП в Киеве, виновником которого стал актер Остап Ступка на автомобиле Range Rover Sport.



По фото видно, что пострадавший автомобиль Mitsubishi получил значительные повреждения в передней части — разбитый капот и лобовое стекло. На автомобиле актера пострадал лишь передний бампер.

По данным полиции, Ступка не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и ударил авто, припаркованное на обочине. В пострадавшем автомобиле находился 38-летний водитель, которого забрали в больницу с многочисленными травмами.

В полиции не назвали имени виновника ДТП, отметив, что водитель 1967 года рождения, однако подтвердили, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест на Драгере показал 1,62 промилле. По информации СМИ, ДТП устроил Остап Ступка.



Актеру грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

В тему: Актер Остап Ступка устроил «пьяное» ДТП в Киеве. Есть пострадавший.