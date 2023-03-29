В СНБО анонсировали появление в Украине дронов с дальностью полета 3 тысячи км

Главное: Глава СНБО Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении ВСУ «украинского роя» имени Матиаса Руста. Это тысячи дронов с дальностью полета более трех тысяч километров.

Детали: На вооружении украинских военных могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в Twitter.

«„Украинский рой“ „имени Матиаса Руста“ — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ с дальностью полета более 3000 км», — написал он.

Данилов также опубликовал фотографию с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году пролетел более тысячи километров, обошел системы противовоздушной обороны СССР и приземлился на Красной площади в Москве.

«1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст», — добавил секретарь СНБО.

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