В Киеве у горе-матери отобрали пятимесячного ребенка

Главное: В Киеве полиция изъяла у матери младенца. Пятимесячный мальчик жил в недостроенном здании в антисанитарных условиях. Ребенка передали медикам, его дальнейшую судьбу решат соцслужбы.

Детали: В Киеве полиция изъяла младенца, который жил с матерью в недостроенном здании. Об этом 23 марта сообщила столичная полиция.

Отмечается, что в Печерский районный центр социальных служб поступил анонимный звонок о том, что на улице Бойчука младенец живет в антисанитарных условиях.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили заброшенный недострой, в котором находилась 36-летняя женщина с пятимесячным мальчиком.

«В связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью младенца полицейские совместно со спецслужбами передали ребенка под наблюдение врачам. Сейчас мальчик находятся в медучреждении, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, а с матерью общаются соцработники и правоохранители. Дальнейшую судьбу ребенка и матери будут решать социальные службы», — уточнили в полиции Киева.

В тему: В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей.