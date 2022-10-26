Самый грязный человек в мире умер... после купания

Главное: Самый грязный человек в мире умер в Иране. Это произошло после того, как его уговорили ополоснуться.

Детали: Самый грязный человек в мире умер в Иране. 94-летний Аму Хаджи прославился тем, что ни разу не принимал душ за последние 63 года. Он жил как отшельник в лачуге, покрытой сажей, и много курил. Старик не мылся десятилетиями, потому что боялся заболеть. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

По информации The Guardian, несколько месяцев назад жители провинции Фарс всё-таки уговорили дедулю ополоснуться, после чего он тяжело заболел.

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